Come la menopausa trasforma il tuo microbiota (Di lunedì 3 aprile 2023) Le alterazioni ormonali tipiche della menopausa possono influenzare anche i batteri che compongono il microbiota intestinale e quello vaginale. Ecco quali possono essere le conseguenze Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) Le alterazioni ormonali tipiche dellapossono influenzare anche i batteri che compongono ilintestinale e quello vaginale. Ecco quali possono essere le conseguenze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alwaysgiugina : @dicoleparolacce Vabbè senti e mo' hai rotto il cazzo. Non si prende in giro una elegante signora in pre menopausa.… - GalleniW205035 : @matteorenzi Ma come mai con Draghi non ti scaldavi? Che ti sono venute le caldane di colpo? Stai andando in menopausa? - aiedroma : #prevenzione ?? Le #donne tra i 35 e i 69 anni sono i soggetti più a rischio di frattura dell’anca, a causa di un pi… - Jessica_Zazza : #uominiedonne Sta cosa di sventagliarsi mentre guardano ste esterne con sbaciucchiamenti prolungati, come fossero… - Giudiiiiiiiiii : @BertinelliLuigi È per questo che mi informavo, anche perché lo trovo oggettivamente una violazione dei dati sanita… -