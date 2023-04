Come il training autogeno può migliorare le nostre giornate (Di lunedì 3 aprile 2023) Il training autogeno è una tecnica di rilassamento potente, ma semplice, che può aiutarci a trovare l’equilibrio e ad assumere il controllo della nostra vita. È una forma di concentrazione che consente al praticante di rilassare il corpo e la mente a un livello più profondo. Il training autogeno può anche essere utilizzato per aiutare a ridurre l’ansia e la depressione, migliorare il sonno e aumentare la sensazione generale di benessere. Con una pratica regolare, il training autogeno può aiutarci a far fronte alle pressioni della vita moderna e creare un senso di equilibrio e armonia. In questo post, vedremo Come il training autogeno può migliorare la nostra vita quotidiana, creare un ambiente più ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilè una tecnica di rilassamento potente, ma semplice, che può aiutarci a trovare l’equilibrio e ad assumere il controllo della nostra vita. È una forma di concentrazione che consente al praticante di rilassare il corpo e la mente a un livello più profondo. Ilpuò anche essere utilizzato per aiutare a ridurre l’ansia e la depressione,il sonno e aumentare la sensazione generale di benessere. Con una pratica regolare, ilpuò aiutarci a far fronte alle pressioni della vita moderna e creare un senso di equilibrio e armonia. In questo post, vedremoilpuòla nostra vita quotidiana, creare un ambiente più ...

