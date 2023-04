Come il design può diventare rispettoso e inclusivo (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualche tempo fa negli Stati Uniti un architetto di nome Philip Johnson finì nel mirino della cancel culture. Aveva operato tra gli anni Quaranta e la fine del secolo scorso (il suo progetto più conosciuto è la Glass House del 1949 a New Canaan, in Connecticut) ed era stato anche direttore del Dipartimento di Architettura del MoMA di New York. Fu giudicato colpevole di aver appoggiato il nazismo ed essere stato un sostenitore della supremazia bianca. Con una lettera aperta, indirizzata allo stesso MoMA e alla Graduate School of design dell’Università di Harvard, i firmatari – un centinaio circa, riuniti nel Johnson Study Group – chiedevano la rimozione del nome dell’architetto da tutti gli spazi pubblici e la sua esclusione da qualsiasi forma di onorificenza. Per tutta risposta il MoMA allestì nelle sale intitolate a Johnson la mostra Reconstructions: Architecture and ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualche tempo fa negli Stati Uniti un architetto di nome Philip Johnson finì nel mirino della cancel culture. Aveva operato tra gli anni Quaranta e la fine del secolo scorso (il suo progetto più conosciuto è la Glass House del 1949 a New Canaan, in Connecticut) ed era stato anche direttore del Dipartimento di Architettura del MoMA di New York. Fu giudicato colpevole di aver appoggiato il nazismo ed essere stato un sostenitore della supremazia bianca. Con una lettera aperta, indirizzata allo stesso MoMA e alla Graduate School ofdell’Università di Harvard, i firmatari – un centinaio circa, riuniti nel Johnson Study Group – chiedevano la rimozione del nome dell’architetto da tutti gli spazi pubblici e la sua esclusione da qualsiasi forma di onorificenza. Per tutta risposta il MoMA allestì nelle sale intitolate a Johnson la mostra Reconstructions: Architecture and ...

