Come ci si qualifica in Europa con la Coppa Italia? Il regolamento e gli scenari (Di lunedì 3 aprile 2023) La Coppa Italia sta per ritornare. La competizione, ferma dallo scorso 2 febbraio, nella giornata di domani 4 aprile a partire dalle ore 21.00, tornerà sul campo con la partita tra Juventus e Inter. Il giorno successivo, poi, sarà il turno di Cremonese e Fiorentina. Le gare di ritorno sono invece previste rispettivamente per il 26 e 27 aprile. Insomma due doppi confronti avvincenti che ci porteranno a conoscere le due finaliste del lunghissimo torneo. La squadra detentrice del trofeo, l’Inter, proverà in tutti i modi a difendere lo stemma cucito sulla propria maglia. Ma sorgono spontanee più domande in vista della ripresa della Coppa Italia: Come ci si qualifica in Europa attraverso il torneo? Quali sono i possibili scenari? Le squadre ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Lasta per ritornare. La competizione, ferma dallo scorso 2 febbraio, nella giornata di domani 4 aprile a partire dalle ore 21.00, tornerà sul campo con la partita tra Juventus e Inter. Il giorno successivo, poi, sarà il turno di Cremonese e Fiorentina. Le gare di ritorno sono invece previste rispettivamente per il 26 e 27 aprile. Insomma due doppi confronti avvincenti che ci porteranno a conoscere le due finaliste del lunghissimo torneo. La squadra detentrice del trofeo, l’Inter, proverà in tutti i modi a difendere lo stemma cucito sulla propria maglia. Ma sorgono spontanee più domande in vista della ripresa dellaci siinattraverso il torneo? Quali sono i possibili? Le squadre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stacce2021 : @MarcoTw1tter continua ad esultare, d'altronde è questo che te qualifica. Come pensare che sia uno SDENG togliere i… - cooper_eleven : Sarò cattiva probabilmente, ma se sei una psicoterapeuta ti auguro di perdere il lavoro perché, sei totalmente inad… - JattaVetta : Gli sfigati siamo noi, che abbiamo un paese ridicolo che ci qualifica come una popolazione ridicola e senza futuro.… - fbuonfi : RT @ManuNap: @marcelloborbone Scusa, sono tornati adesso dalla curva B i mei figli, fottuti di paura. Quindi se vuoi difendere quei quattro… - fernandociotti : @CarloCalenda Non dissociarsi come i 2 signorini del PD vuol dire condividere quanto detto da quell'ignobile person… -