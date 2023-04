"Come abbiamo fatto sesso al 41 Bis. Lei...". Carcere duro? Sconvolgente | Video (Di lunedì 3 aprile 2023) "Un fatto che rimarrà nella storia", lo definisce Umberto Adinolfi. A Non è l'Arena Massimo Giletti manda in onda le intercettazioni tra e Giuseppe Graviano. Quest'ultimo, ex boss del mandamento palermitano di Brancacci, ha concepito un figlio mentre era in Carcere. "I giorni in cui sapevo che doveva venire - dice parlando della moglie che è riuscita ad aggirare il 41 bis - tremavo, nascosta, a un certo punto era nascosta nella biancheria. Dormivamo nella cella insieme, cose da pazzi". E ancora: "Mi sentivo solo, tremavo. Quando ci sono riuscito ed è uscita incinta, mi è finito quel tremolizzo". Per Graviano l'importante era "lasciare la prole perché il proprio Dna cammini e io ho fatto tutto il possibile". Come già raccontato durante l'udienza del processo "'ndrangheta stragista", Graviano approfittò di "un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) "Unche rimarrà nella storia", lo definisce Umberto Adinolfi. A Non è l'Arena Massimo Giletti manda in onda le intercettazioni tra e Giuseppe Graviano. Quest'ultimo, ex boss del mandamento palermitano di Brancacci, ha concepito un figlio mentre era in. "I giorni in cui sapevo che doveva venire - dice parlando della moglie che è riuscita ad aggirare il 41 bis - tremavo, nascosta, a un certo punto era nascosta nella biancheria. Dormivamo nella cella insieme, cose da pazzi". E ancora: "Mi sentivo solo, tremavo. Quando ci sono riuscito ed è uscita incinta, mi è finito quel tremolizzo". Per Graviano l'importante era "lasciare la prole perché il proprio Dna cammini e io hotutto il possibile".già raccontato durante l'udienza del processo "'ndrangheta stragista", Graviano approfittò di "un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Continueremo a proporre modifiche per risolvere i nodi preoccupanti del nuovo codice degli appalti come abbiamo fat… - SeaWatchItaly : ??140 persone intercettate nel Mediterraneo. Oggi abbiamo assistito a come la cd. guardia costiera libica ha interc… - BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #RM (@BTS_twt): 'Recentemente ci siamo visti tutti insieme con gli altri membri e abbia… - TuttoH24 : Antonella Lattanzi: “Aver parlato delle cose che non si raccontano fa sì che anche gli altri possano raccontare a m… - SilviusBerthold : RT @TheRipp69062828: Herald Espenhahn è stato condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi per l’omicidio di 7 operai della ThyssenKrupp.… -