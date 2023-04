Colpo di scena nella difesa di Trump: la mossa a sorpresa prima dell'incriminazione (Di lunedì 3 aprile 2023) “History in the making”. Si sta facendo la storia, titolano le tv Usa, nel rilanciare le immagini dell'Air Trump One che decolla dalla pista dell'aeroporto internazionale di Palm Beach, diretto a New York. Donald Trump trascorrerà la notte nella sua Trump Tower, sulla Quinta Avenue, poi alle 14.15 ora locale di martedì, le 20.15 in Italia, farà il suo ingresso nell'edificio della Procura di Manhattan. Sarà la prima volta, nei quasi 250 anni di storia degli Stati Uniti, che un ex presidente verrà incriminato per una vicenda penale. Oltre trenta, secondo le indiscrezioni di stampa, i reati che gli verranno contestati, relativi alla vicenda del pagamento in nero della pornoattrice Stormy Daniels, per comprarne il silenzio su una passata ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) “History in the making”. Si sta facendo la storia, titolano le tv Usa, nel rilanciare le immagini'AirOne che decolla dalla pista'aeroporto internazionale di Palm Beach, diretto a New York. Donaldtrascorrerà la nottesuaTower, sulla Quinta Avenue, poi alle 14.15 ora locale di martedì, le 20.15 in Italia, farà il suo ingresso nell'edificioa Procura di Manhattan. Sarà lavolta, nei quasi 250 anni di storia degli Stati Uniti, che un ex presidente verrà incriminato per una vicenda penale. Oltre trenta, secondo le indiscrezioni di stampa, i reati che gli verranno contestati, relativi alla vicenda del pagamento in neroa pornoattrice Stormy Daniels, per comprarne il silenzio su una passata ...

