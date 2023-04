Cody Rhodes | “Nessun wrestler di AEW mi ha contattato per unirsi a me”

(Di lunedì 3 aprile 2023) In un’intervista con BT Sport,ha affermato chedi AEW lo haper potersi unire a lui in WWE. Ha fatto sapere che era ancora in contatto con loro, ma che se avessero affrontato l’argomento li avrebbe rifiutati. Se idella AEW lo hannoper entrare in WWE : “o haapertamente e ha detto: ‘Come posso arrivarci? Cosa devo fare?’ La maggior parte è stata, ‘Ehi, è fantastico, ma puoi ancora guardare il mio promo da Dark e dirmi se è andato bene?’ La maggior parte è questa roba. Su MJF : “Penso che potrebbe essere una grande star ovunque. Poiché è così giovane, ha tutti gli strumenti per svilupparsi. Non é ancora nella sua forma finale. La sua forma finale ...

Il piu' grande regno dellera moderna si legge in una nota non finisce neanche nella notte in cuiprovava a trasformarsi da American Nightmare a American Dream. Un match pieno di ...Dalle superstar attuali come Roman Reigns e(che si affronteranno nel main event finale), a quelle che hanno segnato il secondo boom italiano nei primi anni Duemila, come John Cena o Rey ...Con oltre 900 giorni di regno, Roman Reigns sta dominando la Wwe da anni:, vincitore della Royal Rumble 2023, avra' la grande occasione di diventare per la prima volta Undisputed Wwe ...

WWE: Cody Rhodes le prova veramente tutte, ma non basta, Roman Reigns si conferma campione grazie a Solo Sikoa Zona Wrestling

Lo Showcase of The Immortals ci ha regalato tante sorprese come la vittoria di Roman Reigns su Cody Rhodes, che ha mantenuto il titolo di indiscusso campione Universale ma anche delle conferme, ad ...Cody Rhodes potrebbe aver trovato un alleato nella faida con Roman Reigns, che potrebbe proseguire a RAW. Stanotte, si terrà l’episodio di RAW post-WrestleMania, quella che tradizionalmente sarà la pu ...