Codice a barre | il viaggio lungo 50 anni che ha cambiato la vita di miliardi di persone

Un viaggio lungo mezzo secolo che ha rivoluzionato le abitudini di miliardi di consumatori. E' quello compiuto dal "", nato il 3 aprile del 1973 quando i manager di alcune grandi aziende americane di beni di largo consumo si accordarono per utilizzare un unico standard di identificazione dei prodotti, ...... negli Stati Uniti, le principali aziende nel settore dei beni di largo consumo decisero di introdurre e utilizzare un unico standard per l'identificazione dei prodotti: ilGS1 . Un ...Ilha rivoluzionato la gestione delle transazioni commerciali, velocizzando code e pagamenti dei clienti alle casse dei supermercati e migliorando i passaggi operativi e logistici della ...

Codice a barre, come cambia dopo 50 anni WIRED Italia

L'etichetta composta da barre verticali diventa uno standard il 3 aprile 1973. E in futuro evolverà in un link digitale. La storia e i prossimi capitoli ...In mezzo secolo ha rivoluzionato il modo di vendere e comprare, arrivando su oltre 1 miliardo di prodotti. E oggi evolve in linea con le nuove esigenze di aziende e consumatori ...