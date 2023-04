Cocaina e hashish, preso un 43enne incensurato in Valle Caudina (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa tentato di sfuggire al posto di blocco dei carabinieri di Montesarchio (Benevento) imboccando una strada secondaria, ma è stato raggiunto e arrestato per detenzione di droga ai fini dello spacco. Si tratta di un 43enne, incensurato, di Cervinara, in provincia di Avellino, che nell’inseguimento ha lanciato fuori dal finestrino un involucro, poi recuperato dai carabinieri, che custodiva cento grammi di Cocaina. Nel corso della successiva perquisizione, all’interno dell’auto sulla quale viaggiava insieme ad un’altra persona, è stato scoperto e sequestrato un chilogrammo di hashish suddiviso in dieci panetti. La vendita avrebbe fruttato una somma di circa venti mila euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa tentato di sfuggire al posto di blocco dei carabinieri di Montesarchio (Benevento) imboccando una strada secondaria, ma è stato raggiunto e arrestato per detenzione di droga ai fini dello spacco. Si tratta di un, di Cervinara, in provincia di Avellino, che nell’inseguimento ha lanciato fuori dal finestrino un involucro, poi recuperato dai carabinieri, che custodiva cento grammi di. Nel corso della successiva perquisizione, all’interno dell’auto sulla quale viaggiava insieme ad un’altra persona, è stato scoperto e sequestrato un chilogrammo disuddiviso in dieci panetti. La vendita avrebbe fruttato una somma di circa venti mila euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari L'articolo proviene ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teleradiopace : Cocaina e hashish in casa, arrestato 31enne a Genova - NDroghe : 'in tutto più di 95 grammi di #cocaina e [..] più di 14 grammi di #hashish' #3aprile #rassegnastampa #droga… - ottopagine : Controlli in Valle Caudina: arrestato 43enne di Cervinara con cocaina e hashish #Cervinara - ottopagine : Un chilo di hashish e 100 grammi di cocaina lanciati da auto in fuga, arrestato #Montesarchio - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Spacciatori in fuga, lanciano un chilo di hashish e cocaina dal finestrino -

Genova, nascondeva la droga in un uovo di Pasqua: arrestato ... sono risultate contenere quasi 15 grammi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche4.440 euro suddivisi in piccoli tagli è più di 14 grammi di hashish. Informazioni sull'autore ... Droga nascosta in un canile ... ritenuti dallo stesso insospettabili, del canile dove, all'esito della perquisizione, venivano infatti rinvenuti 131,40 grammi di cocaina e 97,90 grammi di hashish e l'occorrente per il ... Shaboo, hashish e eroina: arrestate sei persone per spaccio All'interno della sua abitazione sono stati trovati circa 60 grammi di hashish, circa 40 grammi di ... fermato poi, ha consegnato ai poliziotti una dose di cocaina dal peso di circa 0,4 grammi ... ... sono risultate contenere quasi 15 grammi di. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche4.440 euro suddivisi in piccoli tagli è più di 14 grammi di. Informazioni sull'autore ...... ritenuti dallo stesso insospettabili, del canile dove, all'esito della perquisizione, venivano infatti rinvenuti 131,40 grammi die 97,90 grammi die l'occorrente per il ...All'interno della sua abitazione sono stati trovati circa 60 grammi di, circa 40 grammi di ... fermato poi, ha consegnato ai poliziotti una dose didal peso di circa 0,4 grammi ... Cocaina e hashish in un canile del Cosentino, un arresto Il Lametino Controlli in Valle Caudina: sorpreso dai Carabinieri con cocaina e hashish Recuperato l’involucro gettato in precedenza è stato constatato appena aperto che conteneva circa 100 grammi di cocaina e 1 kg di hashish suddiviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno. La vendita sul ... Cocaina dentro le sorprese dell’uovo di Pasqua, arrestato 31enne sono risultate contenere quasi 15 grammi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 4.440 euro suddivisi in piccoli tagli è più di 14 grammi di hashish. Il controllo in casa ... Recuperato l’involucro gettato in precedenza è stato constatato appena aperto che conteneva circa 100 grammi di cocaina e 1 kg di hashish suddiviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno. La vendita sul ...sono risultate contenere quasi 15 grammi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 4.440 euro suddivisi in piccoli tagli è più di 14 grammi di hashish. Il controllo in casa ...