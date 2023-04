CM.com – Sassuolo, Pinamonti: ‘Travisate le mie parole sulla Nazionale, gol dedicato a Erlic…’ | Serie A (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 23:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a DAZN: “Potevamo conservare il vantaggio, ma potevamo anche perdere alla fine perché abbiamo giocato contro un’ottima squadra. È un punto molto importante, siamo molto contenti, continuiamo la nostra striscia positiva”. Il gol lo ha dedicato a Erlic“All’inizio ho esultato poco, credevo fosse fuorigioco. Quando mi sono reso conto che il gol era regolare sono andato da Martin perché mi ha incoraggiato prima della gara, sentiva che avrei fatto gol e mi ha detto che merito più di quello che ho raccolto finora. Mi sembrava giusto abbracciarlo e andare da lui”. Vuole aggiungere qualcosa sulla polemica con relativa agli ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 23:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andrea, attaccante del, ha parlato a DAZN: “Potevamo conservare il vantaggio, ma potevamo anche perdere alla fine perché abbiamo giocato contro un’ottima squadra. È un punto molto importante, siamo molto contenti, continuiamo la nostra striscia positiva”. Il gol lo haa Erlic“All’inizio ho esultato poco, credevo fosse fuorigioco. Quando mi sono reso conto che il gol era regolare sono andato da Martin perché mi ha incoraggiato prima della gara, sentiva che avrei fatto gol e mi ha detto che merito più di quello che ho raccolto finora. Mi sembrava giusto abbracciarlo e andare da lui”. Vuole aggiungere qualcosapolemica con relativa agli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - ZZiliani : Non per niente nel suo profilo ufficiale l’#Atalanta, altra pretendente al titolo di Damigella Prediletta, forse pe… - ZZiliani : D’altronde #Paratici l’aveva detto a proposito del calciomercato: “L’ho fatto per il #Genoa tutta la vita, l’ho fat… - kofiboat25 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Torino, le parole di #Juric al termine del pareggio contro il #Sassuolo - DiMarzio : #SerieA | #Torino, le parole di #Juric al termine del pareggio contro il #Sassuolo -