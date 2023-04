Clementino e la Nazionale cantanti al ‘Benevento Sport Village’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNasce ilVillage – Exclusive Caruso 1969‘. L’iniziativa, che si prospetta articolata e densa di attività che variano dalloall’intrattenimento, è stata presentata questo pomeriggio presso Palazzo Paolo V a Benevento e avrà svolgimento in piazza Risorgimento dal 7 al 12 luglio 2023 con una appendice il 16 luglio quando si terrà il concerto di. Per l’occasione la piazza verrà strutturata secondo aree differenti, dedicate a beach volley, street basket, beach soccer, bungee jumping, calcio in gabbia, laser tag e tanto altro. Per tutti glisi prevedono tornei amatoriali che copriranno la durata dell’intera manifestazione. Verranno inoltre predisposti punti di ristoro, zone dedicate al fit, spazi per bambini con giochi e gonfiabili e aree ...