Claudio Amendola sulla fine dell'amore con Francesca Neri (Di lunedì 3 aprile 2023) Ospite nella puntata di Verissimo, l'attore Claudio Amendola ha raccontato a Silvia Toffanin la fine del rapporto con Francesca Neri ed è tornato a parlare del periodo buio della dipendenza dalla cocaina Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Ospite nella puntata di Verissimo, l'attoreha raccontato a Silvia Toffanin ladel rapporto coned è tornato a parlare del periodo buioa dipendenza dalla cocaina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Ospite a Verissimo, Claudio Amendola ha raccontato la fine della sua relazione con Francesca Neri: 'Un grande pecca… - GabrielParker74 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - marinellafly12 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - RosaMariaRosso : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - paolochirdo75 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… -