Claudio Amendola, le confessioni shock su Francesca Rocca (Di lunedì 3 aprile 2023) Claudio Amendola non dimentica Francesca Rocca. Le confessioni circa la fine del matrimonio Claudio Amendola ulteriori retroscena circa la fine della storia con l’ex moglie Francesca Neri. Stavolta l’attore romano non sminuisce il dolore che ha provato e durante una sentita intervista ai microfoni di Silvia Toffanin chiede con la voce rotta di cambiare argomento: “Non credevo mai di poter immaginare di interrompere la storia con Francesca poi questo è successo e come dicevo prima la vita va vissuta per quella che è, nelle stagioni che ti offre nei momenti in cui la vivi. Non lo so se potrà essere un enorme rimpianto ma sarà comunque per sempre e senza possibilità di appello la pagina più importante della mia vita, il libro più ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023)non dimentica. Lecirca la fine del matrimonioulteriori retroscena circa la fine della storia con l’ex moglieNeri. Stavolta l’attore romano non sminuisce il dolore che ha provato e durante una sentita intervista ai microfoni di Silvia Toffanin chiede con la voce rotta di cambiare argomento: “Non credevo mai di poter immaginare di interrompere la storia conpoi questo è successo e come dicevo prima la vita va vissuta per quella che è, nelle stagioni che ti offre nei momenti in cui la vivi. Non lo so se potrà essere un enorme rimpianto ma sarà comunque per sempre e senza possibilità di appello la pagina più importante della mia vita, il libro più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LTByronoriginal : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - M3sette : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - LLartigiano : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - Stefano___1970 : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… - danilo_marini : RT @DavideR46325615: 'A Roma non sono spariti né cinghiali né problemi, gli unici a ssere spariti sono i media... Gli stessi media che un g… -