Classifica Serie A, ecco quando può arrivare lo scudetto del Napoli (con l'incognita Juve) (Di lunedì 3 aprile 2023) Alla squadra di Spalletti mancano 15 punti per la certezza matematica del tricolore. La quota scudetto però si alzerebbe qualora venisse cancellata la penalizzazione di 15 punti alla Juve Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Alla squadra di Spalletti mancano 15 punti per la certezza matematica del tricolore. La quotaperò si alzerebbe qualora venisse cancellata la penalizzazione di 15 punti alla

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - OptaPaolo : 4 - Prima del Milan, l'ultima squadra capace di segnare quattro gol in trasferta contro la squadra prima in classif… - LegaBasketA : La classifica al termine della 24ª giornata di Serie A @UnipolSai_CRP! Per quali obiettivi è in corsa la tua squadr… - rebel_crimson : RT @LegaBasketA: La classifica al termine della 24ª giornata di Serie A @UnipolSai_CRP! Per quali obiettivi è in corsa la tua squadra? #Tut… - DiMarzio : #SerieA | Chi ha speso di più in commissioni per gli agenti? La classifica del 2022 -