Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

Serie B, Lapadula sorpassa Cheddira: la classifica marcatori Cagliari News 24

L’italo-peruviano ha centrato quota 16 gol in campionato, regalandosi di fatto il primato in solitaria nella classifica dei marcatori del campionato cadetto. Gianluca Lapadula ha segnato al minuto 30' ...Con il gol al SudTirol salgono a 16 i gol stagionali di Gianluca Lapadula che così si prende la vetta temporanea della classifica dei bomber di Serie B staccando di 1 Walid Cheddira (15), a secco nell ...