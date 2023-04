Cinque mesi fa, la profezia di Allegri sul Napoli: scatta la psicosi, i partenopei tremano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il clamoroso 0-4 con cui è finita la partita del Maradona tra Napoli e Milan ha ovviamente scatenato i social e più in generale il web. Si sprecano infatti i meme sulla sonora e inaspettata sconfitta della squadra di Luciano Spalletti, che dovrà cambiare qualcosa in vista del doppio confronto dei quarti di Champions League con i rossoneri. Tra le tante prese in giro che circolano in queste ore, c'è anche chi ha ritirato fuori la “profezia” di Massimilano Allegri. Era il 6 novembre 2022 quando l'allenatore bianconero esprimeva dei dubbi sulla tenuta del Napoli: “Sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa può succedere”. Dopo la sosta è arrivata la sconfitta con l'Inter che per un attimo sembrava poter riaprire il campionato, ma gli azzurri sono stati bravi a fare l'ennesimo filotto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il clamoroso 0-4 con cui è finita la partita del Maradona trae Milan ha ovviamente scatenato i social e più in generale il web. Si sprecano infatti i meme sulla sonora e inaspettata sconfitta della squadra di Luciano Spalletti, che dovrà cambiare qualcosa in vista del doppio confronto dei quarti di Champions League con i rossoneri. Tra le tante prese in giro che circolano in queste ore, c'è anche chi ha ritirato fuori la “” di Massimilano. Era il 6 novembre 2022 quando l'allenatore bianconero esprimeva dei dubbi sulla tenuta del: “Sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa può succedere”. Dopo la sosta è arrivata la sconfitta con l'Inter che per un attimo sembrava poter riaprire il campionato, ma gli azzurri sono stati bravi a fare l'ennesimo filotto di ...

