Ciclismo: tra Fiandre e Roubaix Mathieu van der Poel parteciperà alla Scheldeprijs (Di lunedì 3 aprile 2023) Tra il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix c'è solo una settimana di distanza: non un completo riposo per Mathieu van der Poel, già secondo ieri alla Ronde e grande favorito per l'appuntamento all'Inferno del Nord. Il neerlandese ha infatti deciso di partecipare mercoledì all'edizione numero 111 di una corsa storica come la Scheldeprijs: 205,3 chilometri completamente pianeggianti, con un finale per i velocisti. Ciclismo, Eddie Merckx su Tadej Pogacar: "Riuscirà a vincere tutte e cinque le Classiche Monumento" Le parole del vincitore della Sanremo: "Una gara nella mia regione è bella. Un po' di ritmo gara in più nella corsa alla Parigi-Roubaix fa sempre bene e inoltre non vedo l'ora di provare ad aiutare, come alla ...

