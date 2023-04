Ciclismo: Giro Paesi Baschi, Hayter vince allo sprint la prima tappa (Di lunedì 3 aprile 2023) Labastida, 3 apr. - (Adnkronos) - Ethan Hayter vince allo sprint la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, con partenza da Vitoria-Gasteiz e arrivo a Labastida dopo 165 km. Il britannico della Ineos Grenadiers, che conquista anche la maglia gialla di leader della classifica generale, precede sul traguardo lo svizzero Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) e lo spagnolo Jon Aberasturi (Trek-Segafredo). Domani la seconda delle sei frazioni in programma, la Viana-Leitza di 194 km. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Labastida, 3 apr. - (Adnkronos) - Ethanladeldei, con partenza da Vitoria-Gasteiz e arrivo a Labastida dopo 165 km. Il britannico della Ineos Grenadiers, che conquista anche la maglia gialla di leader della classifica generale, precede sul traguardo lo svizzero Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) e lo spagnolo Jon Aberasturi (Trek-Segafredo). Domani la seconda delle sei frazioni in programma, la Viana-Leitza di 194 km.

