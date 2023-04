“Ci hanno servito una bistecca avanzata per oltre 300 euro”: la polemica dell’influencer sulla steak house di Parigi (Di lunedì 3 aprile 2023) “Truffati” da una delle più celebri steak house di Parigi, la “Maison de L’Aubrac”: due food influencer italiani, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella, denunciano la propria disavventura in Francia in un video pubblicato su Youtube. Dopo aver ordinato una bistecca, scegliendo il pezzo di carne da mandare in cottura, hanno notato che quanto gli era stato servito non corrispondeva a quello che avevano chiesto. “Non era assolutamente la bistecca che abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo. La coppia di influencer ha manifestato il proprio disappunto al cameriere, che però ha negato quanto stavano dicendo. Soltanto dopo aver mostrato le fotografie delle ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) “Truffati” da una delle più celebridi, la “Maison de L’Aubrac”: due food influencer italiani, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella, denunciano la propria disavventura in Francia in un video pubblicato su Youtube. Dopo aver ordinato una, scegliendo il pezzo di carne da mandare in cottura,notato che quanto gli era statonon corrispondeva a quello che avevano chiesto. “Non era assolutamente lache abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo. La coppia di influencer ha manifestato il proprio disappunto al cameriere, che però ha negato quanto stavano dicendo. Soltanto dopo aver mostrato le fotografie delle ...

