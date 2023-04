Ci avete rotto il calcio! (Di lunedì 3 aprile 2023) Non c’è ragione dove c’è violenza, non c’è umanità dove c’è rancore, odio. Non esiste passione se un bambino è costretto a scappare dallo stadio della sua squadra del cuore. Non si tratta solo di calcio, quanto accaduto ieri sera è una sconfitta morale, sociale per l’intera nazione, nessuno escluso. Hanno fallito tutti, da De Laurentiis ai tifosi, dalle istituzioni alla società. Le diatribe tra presidente ed ultras passano in secondo piano, gli screzi continui, le proteste, i cori, le bandiere, i tamburi, gli striscioni sono solo l’apice di un sistema marcio, le cui radici poggiano su un terreno privo di qualsiasi fondamento. Andare allo stadio per assistere ad una partita di calcio e dover scappare, per non essere coinvolti in una rissa con il rischio di finire in ospedale, è l’emblema del fallimento totale di una società che decanta progresso ma vive nel regresso più ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Non c’è ragione dove c’è violenza, non c’è umanità dove c’è rancore, odio. Non esiste passione se un bambino è costretto a scappare dallo stadio della sua squadra del cuore. Non si tratta solo di calcio, quanto accaduto ieri sera è una sconfitta morale, sociale per l’intera nazione, nessuno escluso. Hanno fallito tutti, da De Laurentiis ai tifosi, dalle istituzioni alla società. Le diatribe tra presidente ed ultras passano in secondo piano, gli screzi continui, le proteste, i cori, le bandiere, i tamburi, gli striscioni sono solo l’apice di un sistema marcio, le cui radici poggiano su un terreno privo di qualsiasi fondamento. Andare allo stadio per assistere ad una partita di calcio e dover scappare, per non essere coinvolti in una rissa con il rischio di finire in ospedale, è l’emblema del fallimento totale di una società che decanta progresso ma vive nel regresso più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'Adesso #Parenzo ascolta'. #Cruciani si altera e mostra i dati dei morti in mare. Meloni? Rispetto a Conte e Draghi… - Spazio_Napoli : Ci avete rotto il calcio! - pxranvid : mi avete rotto il cazzo mi state scendendo tutti quanti porcodio non vi sopporto siete degli incoerenti di merda ne… - artedegliocchi : RT @Greisall: comunque possiamo finirla di giustificare i comportamenti di merda di certe persone dicendo che si comportano così per i loro… - fantaluca73 : @ChiranAngelgela Si chiama marketing. Finitela per favore, avete rotto le palle. -