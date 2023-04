Christo Jivkov, morto l'attore de Il mestiere delle armi (Di lunedì 3 aprile 2023) Christo Jivkov è morto, aveva 48 anni, l'attore de Il mestiere delle armi era malato da tempo Christo Jivkov è morto all'età di 48 anni. L'attore di origini bulgare si è spento a Los Angeles l'1 aprile 2023, era malato da tempo di cancro. Gran parte della sua carriera cinematografica si era svolta nel nostro paese. Aveva esordito al cinema nel film Il mestiere delle armi. L'addio di Maria Grazia Cucinotta a Christo Jivkov Christo Jivkov era nato a Sofia il 18 febbraio 1975, nella capitale bulgara aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo studiando alla facoltà di regia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023), aveva 48 anni, l'de Ilera malato da tempoall'età di 48 anni. L'di origini bulgare si è spento a Los Angeles l'1 aprile 2023, era malato da tempo di cancro. Gran parte della sua carriera cinematografica si era svolta nel nostro paese. Aveva esordito al cinema nel film Il. L'addio di Maria Grazia Cucinotta aera nato a Sofia il 18 febbraio 1975, nella capitale bulgara aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo studiando alla facoltà di regia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È morto #ChristoJivkov, l’attore che ha recitato in La Passione di Cristo di #MelGibson, aveva 48 anni ed era malat… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Grande cordoglio per la morte a Los Angeles,a soli 48 anni,dell’attore bulgaro Christo Jivkov,noto al grande pubblico… - AnnaxLGxTS : RT @fanpage: È morto #ChristoJivkov, l’attore che ha recitato in La Passione di Cristo di #MelGibson, aveva 48 anni ed era malato di cancro… - andreavent3 : RT @ROBZIK: Lutto anche nel cinema. È morto di cancro a 48 anni l’attore bulgaro Christo Jivkov. Fu Giovanni in “La passione di Cristo” di… - a_aho_o : RT @AngeloSab82: È morto Christo Jivkov, l’attore di 'La Passione di Cristo', aveva 48 anni e lottava da tempo contro il cancro. Proprio… -