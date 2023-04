Chris Hemsworth farà meno film in futuro, dopo aver scoperto di essere predisposto all'Alzheimer (Di lunedì 3 aprile 2023) Chris Hemsworth ha deciso di mettere in pausa la sua carriera cinematografica dopo aver scoperto di avere una predisposizione genetica all'Alzheimer. Sebbene Chris Hemsworth abbia solo 39 anni, una recente rivelazione riguardante la sua predisposizione genetica all'Alzheimer ha cambiato repentinamente i suoi piani per quanto concerne la sua carriera cinematografica: l'attore che interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe sta portando a termine i suoi progetti per poi dedicarsi principalmente alla famiglia. Durante un episodio della serie Limitless, Hemsworth ha scoperto che, dal punto di vista genetico, ha da otto a dieci volte più probabilità di sviluppare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023)ha deciso di mettere in pausa la sua carriera cinematograficadie una predisposizione genetica all'. Sebbeneabbia solo 39 anni, una recente rivelazione riguardante la sua predisposizione genetica all'ha cambiato repentinamente i suoi piani per quanto concerne la sua carriera cinematografica: l'attore che interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe sta portando a termine i suoi progetti per poi dedicarsi principalmente alla famiglia. Durante un episodio della serie Limitless,hache, dal punto di vista genetico, ha da otto a dieci volte più probabilità di sviluppare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlCineocchio : Full trailer per #TylerRake2 (film #Netflix): #ChrisHemsworth non è morto e ha una missione precisa - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Chris Hemsworth accetterà meno ruoli per via dell'alto rischio di Alzheimer - doug_bennett_8 : RT @NetflixIT: Al secondo tentativo non sono ammessi errori ?? Chris Hemsworth torna in TYLER RAKE 2, diretto da Sam Hargrave e prodotto dai… - strike8111 : RT @NetflixIT: Al secondo tentativo non sono ammessi errori ?? Chris Hemsworth torna in TYLER RAKE 2, diretto da Sam Hargrave e prodotto dai… - badtasteit : Netflix ha diffuso online il primo teaser trailer di #TylerRake2, il sequel del popolare action con Chris Hemsworth -