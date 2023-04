Chiara Ferragni e Fedez: le cifre folli che nessuno ha mai osato svelare (Di lunedì 3 aprile 2023) Società, proprietà, sponsorizzazioni, programmi streaming e Tv, ma come e quanto guadagnano Fedez e Chiara Ferragni? Le cifre sono da capogiro Guardare i profili Instagram di Chiara Ferragni e Fedez ci fa pensare a una cosa soltanto: come e quanto guadagnano? Vite lussuose, case meravigliose e vacanze bellissime: sono queste le cose che tutti vediamo. Ma da dove provengono tutti i soldi che i due intascano? Vediamo un po’ facendo due conti. Sappiamo che sia Chiara che Federico hanno delle società e che i loro introiti derivano da diversi settori: sponsorizzazioni, diritti, commerciali, insomma un vero e proprio impero. Come e quanto guadagnano Fedez e Chiara Ferragni? Le cifre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Società, proprietà, sponsorizzazioni, programmi streaming e Tv, ma come e quanto guadagnano? Lesono da capogiro Guardare i profili Instagram dici fa pensare a una cosa soltanto: come e quanto guadagnano? Vite lussuose, case meravigliose e vacanze bellissime: sono queste le cose che tutti vediamo. Ma da dove provengono tutti i soldi che i due intascano? Vediamo un po’ facendo due conti. Sappiamo che siache Federico hanno delle società e che i loro introiti derivano da diversi settori: sponsorizzazioni, diritti, commerciali, insomma un vero e proprio impero. Come e quanto guadagnano? Le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos… - trash_italiano : Secondo Chi, Amadeus starebbe pensando di coinvolgere Chiara Ferragni per Sanremo 2024, questa volta per tutta la d… - legodiary : RT @_cielodiperle: questa foto della chiara ferragni nazionale è un quadro ?? - F_laffy : quarto giorno di febbre, tosse alla chiara ferragni e mal di gola - sara_lu : @jacko_cecilia Ma era la pizza di Chiara Ferragni ?? -