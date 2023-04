Chi la vuole fermare Pnrr | Sallusti svela il gioco sporco contro Meloni

(Di lunedì 3 aprile 2023) "Tra un anno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e la paura che ilsmo possa dilagare fa già novanta". ChiGiorgiain Europa? Se lo domanda il direttore di Libero Alessandroche fa il punto sul caso esploso intorno al Piano nazionale di ripresa finanziato dall'Europa, il. "In sintesi, l'Italia è in difficoltà a mettere a terra le opere - spiega il direttore - cioè non riusciamo ad aprire i cantieri nei tempi previsti nonostante i progetti siano stati approvati". Una vicenda - lo evidenzia bene- che ha attraversato tre governi, il secondo di Conte, quello di Draghi, ora quello della. "L'Italia rischia di rimanere isolata perché una destra di governo presentabile in giro per il mondo fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera. Affido a Maria i malati, soprattutto i più piccoli come quelli che… - ultimora_pol : Beppe #Sala: 'Questo è un governo che ci vuole riportare indietro. Un’idiozia questa del forestierismo linguistico,… - annatrieste : Io non lo so chi ve l'ha fatta questa imbasciata che gli ultras protestano per i prezzi non popolari dei settori po… - MAURI195 : RT @BimbePeppe: Chi volesse firmare per chiedere le dimissioni del fascista La Russa…faccia pure e condivida se vuole. Mettiamo un po’ di… - 2Nostalgico : @PBerizzi @repubblica Mi sembra giusto Paolino. Basta cazzate. Basta pubblicità a ste cazzate. Poi, chi vuole prend… -

Penso checonsumare la farina di insetti possa farlo, ma contemporaneamente vorrei ricordare che l'Unione Europea sta mettendo sotto attacco il mondo degli alcolici, soprattutto quello del ...Soluzione ideale peruna super camera da 200 MP, si rivela essere uno degli smartphone migliori per quanto riguarda la fotocamera. Non solo per quanto riguarda le foto, ma anche per i video.... "hai speso tutti i soldi in vino", "ehi assaggia questo vino che è buonissimo" " ma perè ... no Però ogni tanto fa degli errori ma è orgoglioso e nonammetterlo e mi immagino Statham mentre ...

Chi vuole fermare il Piano casa di Roma Trasmissione TV su ... Asia USB

"Tra un anno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e la paura che il melonismo possa dilagare fa già novanta". Chi vuole ...Apo Whang-Od porta avanti da anni la tradizione rituale dei tatuaggi Batok: Vogue Filippine l’ha voluta in copertina per celebrare “la ...