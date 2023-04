"Chi ha il Reddito venga nei campi". Lollobrigida: cambiare cultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Braccia rubate all'agricoltura. E donate al Reddito di cittadinanza. Per anni, con un atteggiamento tipicamente snob, lavorare nel primo settore è stato bollato come una diminutio. Un qualcosa di degradante, socialmente peggiore perfino rispetto al sopravvivere col sussidio di Stato. Una filosofia ribaltata a trecentosessanta gradi dal governo di centro destra. «Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col Reddito di cittadinanza. I nostri imprenditori agricoli hanno bisogno di manodopera esterna, quando manca quella interna. Lo dico a tutti quelli che pensano di poter stare sul divano a ricevere il Reddito di cittadinanza, perché ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Braccia rubate all'agricoltura. E donate aldi cittadinanza. Per anni, con un atteggiamento tipicamente snob, lavorare nel primo settore è stato bollato come una diminutio. Un qualcosa di degradante, socialmente peggiore perfino rispetto al sopravvivere col sussidio di Stato. Una filosofia ribaltata a trecentosessanta gradi dal governo di centro destra. «Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui coldi cittadinanza. I nostri imprenditori agricoli hanno bisogno di manodopera esterna, quando manca quella interna. Lo dico a tutti quelli che pensano di poter stare sul divano a ricevere ildi cittadinanza, perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il ministro Lollobrigida al Vinitaly: chi ha il reddito di cittadinanza vada a lavorare nei campi - LaStampa : Lollobrigida: 'Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura' - ultimora_pol : Vinitaly, ministro #Lollobrigida: 'Lavorare in agricoltura non è svilente. Lo dico a chi è sul divano mentre prende… - flavianoi : RT @siriomerenda: Lollobrigida 'chi ha il reddito di cittadinanza vada a lavorare nei campi'...nell'Agro Pontino... #Lollobrigida #redditod… - NiKNiKinter : RT @Misurelli77: Vinitaly, Lollobrigida (Ministro perché è il cognato della Meloni): 'Lavorare in agricoltura non è svilente. Lo dico a chi… -