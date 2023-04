Chi Giovanni Veronesi, il marito di Valeria Solarino ospite a Oggi è un altro giorno (Di lunedì 3 aprile 2023) ? Valeria Solarino, come è noto, è compagna del regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, nato a Prato il 31 agosto 1962. I due non hanno figli e si sono conosciuti durante le riprese del film dal titolo “Che ne sarà di noi” di cui proprio Veronesi era il regista. Nonostante entrambi facciano parte del mondo dello spettacolo i due non amano molto mostrarsi in pubblico. La Solarino ama però condividere scatti della sua quotidianità e del suo lavoro tramite i social. In merito alla sua storia d’amore con Giovanni Veronesi che dura da tantissimi anni nel 2022 alla rivista Oggi ha detto: “Non mi fanno effetto i 20 anni con Giovanni, perché nel nostro stare insieme non c’è alcuna costruzione, è uno stare “naturalmente” ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) ?, come è noto, è compagna del regista e sceneggiatore, nato a Prato il 31 agosto 1962. I due non hanno figli e si sono conosciuti durante le riprese del film dal titolo “Che ne sarà di noi” di cui proprioera il regista. Nonostante entrambi facciano parte del mondo dello spettacolo i due non amano molto mostrarsi in pubblico. Laama però condividere scatti della sua quotidianità e del suo lavoro tramite i social. In merito alla sua storia d’amore conche dura da tantissimi anni nel 2022 alla rivistaha detto: “Non mi fanno effetto i 20 anni con, perché nel nostro stare insieme non c’è alcuna costruzione, è uno stare “naturalmente” ...

