Chi era il blogger pro russo ucciso in un attentato a San Pietroburgo (Di lunedì 3 aprile 2023) Uno dei più influenti blogger di guerra pro-Cremlino in Russia, Vladlen Tatarsky, è stato ucciso ieri in un'esplosione in un bar di San Pietroburgo, mentre stava incontrando i suoi sostenitori in un locale di proprietà del fondatore di Wagner, Evgenij Prigožin. Secondo le autorità locali, 25 persone sono rimaste ferite nell'attentato. Secondo i media locali, una donna avrebbe consegnato a Tatarsky una statuetta raffigurante sé stesso, probabilmente imbottita di esplosivo, che sarebbe esplosa cinque minuti dopo. Tatarsky è considerato uno dei più importanti "corrispondenti militari" pro-Cremlino, il cui canale Telegram era seguito da 560 mila abbonati. Era originario di Makiivka, nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Dopo una serie di condanne per rapine in banca in Ucraina, era stato liberato nel 2014 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Uno dei più influentidi guerra pro-Cremlino in Russia, Vladlen Tatarsky, è statoieri in un'esplosione in un bar di San, mentre stava incontrando i suoi sostenitori in un locale di proprietà del fondatore di Wagner, Evgenij Prigožin. Secondo le autorità locali, 25 persone sono rimaste ferite nell'. Secondo i media locali, una donna avrebbe consegnato a Tatarsky una statuetta raffigurante sé stesso, probabilmente imbottita di esplosivo, che sarebbe esplosa cinque minuti dopo. Tatarsky è considerato uno dei più importanti "corrispondenti militari" pro-Cremlino, il cui canale Telegram era seguito da 560 mila abbonati. Era originario di Makiivka, nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Dopo una serie di condanne per rapine in banca in Ucraina, era stato liberato nel 2014 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Inizia il percorso per convincervi che le piante hanno un’anima, soffrono. La conseguenza ve l’immaginate: l’unico… - RobertaFerrar15 : In occasione della Domenica delle Palme la mia mamma mi portava sempre un ramoscello d’ulivo che conservavo fino al… - borghi_claudio : @GiampieroPassa1 @GiorgiaMeloni Dipende: dopo le elezioni 2018 era impegnato a non dare l'incarico a Salvini anche… - SaraBress21 : Un tempo la bellezza era una qualità capace di appagare l’animo attraverso i sensi. La si contemplava la bellezza d… - louis_maiello : RT @pbecchi: Oggi possiamo dire che chi è stato definito un “vecchio rincoglionito” aveva ragione su tutto. E il rincoglionito semmai era u… -