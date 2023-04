Chi è Nikita Pelizon? Età, altezza e Instagram (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto su Nikita Pelizon, concorrente di Pechino Express 2022 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tutto su, concorrente di Pechino Express 2022 L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto flash è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto, Nikita e Onestini. #GFVIP - Robe15922786 : @Lala35848849 I veri psicologi non danno diagnosi raffazzonate (manca il nome della patologia) e, soprattutto, pubb… - CLAUDIAIaia1 : #gfvip #gfvip7 #GFvip @GFVIP_Official @GiuliaSalemi93 PARTE 1 E con questi due video concludo LA SAGA DELLE FALSI… - Blveberry25 : RT @alessiah79: Oriana:Edoardo sicuro spegnerai le luci, e forse anche Nikita. Tavassi:No lei no fidati. SAPETE CHI VOTARE NO? #gfvip #ni… - MariaBo30155087 : RT @ThisManIsNo1: 'Noi normodotati e oBBBiettivi sappiamo chi è la vEraH pHata fintaH: quella di @pechinoexpress che nemmeno la sua compag… -