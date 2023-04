Chi è Darya Trepova, la ragazza ricercata per la bomba a San Pietroburgo (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Per l’attentato che ieri ha ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky è ricercata una donna di 26 anni, Darya Trepova, residente nella città di Pushkin, vicino a San Pietroburgo. Stando a quanto riferito dai media russi, sarebbe stata lei a consegnare la scatola con il busto di Tatarsky – al cui interno era confezionato un esplosivo di almeno 200 grammi Tnt – al caffè sulla Universitetskaya Embankment, presentandosi come un’artista di nome Nastya. A riportarlo, oltre alla Tass è anche il giornale online ucraino Ukrainska Pravda, che cita l’agenzia russa Interfax. La notizia è dunque confermata sia da Mosca che da Kiev. Darya Trepova, chi è la ragazza ricercata per l’attentato al blogger russo “Darya Yevgenyevna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Per l’attentato che ieri ha ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky èuna donna di 26 anni,, residente nella città di Pushkin, vicino a San. Stando a quanto riferito dai media russi, sarebbe stata lei a consegnare la scatola con il busto di Tatarsky – al cui interno era confezionato un esplosivo di almeno 200 grammi Tnt – al caffè sulla Universitetskaya Embankment, presentandosi come un’artista di nome Nastya. A riportarlo, oltre alla Tass è anche il giornale online ucraino Ukrainska Pravda, che cita l’agenzia russa Interfax. La notizia è dunque confermata sia da Mosca che da Kiev., chi è laper l’attentato al blogger russo “Yevgenyevna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Da chi scusa? Mossad? Cia? Servizi ucraini che hanno fatto fuori Darya Dugina? La follia non ha limiti #Bielorrusia… - globalistIT : - singerel : RT @Open_gol: Darya Trepova è ricercata per l'esplosione nel Patriot Bar. L'attacco terroristico nel caffè di Prigozhin - Open_gol : Darya Trepova è ricercata per l'esplosione nel Patriot Bar. L'attacco terroristico nel caffè di Prigozhin - adan6277_ : RT @rubio_chef: Da chi scusa? Mossad? Cia? Servizi ucraini che hanno fatto fuori Darya Dugina? La follia non ha limiti #Bielorrusia #Russia… -