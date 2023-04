Chi è Alessandra Bruni, nuova presidente di Enav (Di lunedì 3 aprile 2023) Alessandra Bruni è stata nominata presidente di Enav, in vista dell’assemblea che dovrà ratificare le decisioni del governo. Laureata in Giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma, nel 1990 entra nei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato. Dal 2003 è consulente giuridico di Sace, dal 2018 di Simest. Dal 2007 è membro della Commissione interministeriale per le risorse minerarie e gli idrocarburi presso il Mise, con compiti tecnico consultivi per la ricerca mineraria di base, per la coltivazione degli idrocarburi e per le royalties. Da avvocato dello Stato ha seguito processi penali di assoluta rilevanza per le istituzioni, dal processo Calipari a Mafia Capitale, oltre a una serie casi sui danni da amianto. È esperta di gestione dei beni confiscati alla mafia e reati ambientali. Dal 2003 al 2013 è stata anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023)è stata nominatadi, in vista dell’assemblea che dovrà ratificare le decisioni del governo. Laureata in Giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma, nel 1990 entra nei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato. Dal 2003 è consulente giuridico di Sace, dal 2018 di Simest. Dal 2007 è membro della Commissione interministeriale per le risorse minerarie e gli idrocarburi presso il Mise, con compiti tecnico consultivi per la ricerca mineraria di base, per la coltivazione degli idrocarburi e per le royalties. Da avvocato dello Stato ha seguito processi penali di assoluta rilevanza per le istituzioni, dal processo Calipari a Mafia Capitale, oltre a una serie casi sui danni da amianto. È esperta di gestione dei beni confiscati alla mafia e reati ambientali. Dal 2003 al 2013 è stata anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thewatcherpost : Nuove #nomine, cambio in @ENAVSpA. Le anticipazioni in esclusiva: chi sono i nuovi presidente e Ad, Bruni e Monti.… - Elisabe48097571 : @Alessandra_1423 Di chi secondo te? questi giochi sono abbastanza chiari e già visti ma in una settimana mi sembran… - Alessandra_1423 : @Elisabe48097571 Di chi parli? - toninog2 : Alessandra Ciattini: Chi siamo e che vogliamo? - SighMorena : Gianmarco ha fatto parte del corpo di ballo di Alessandra amoroso. Megan ha fatto dei videoclip musicali+ battiti l… -