Chelsea, Potter esonerato: due nomi per sostituirlo (Di lunedì 3 aprile 2023) La sconfitta in Premier League contro l'Aston Villa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso alla dirigenza del Chelsea per quanto riguarda l'esonero di Graham Potter. Secondo quanto riportato da vari quotidiani inglesi, ci sarebbero due nomi per sostituirlo. Il primo è quello di Julian Nagelsmann fresco di un esonero definito da molti "ingiusto" al Bayern Monaco. Il secondo è quello di Mauricio Pochettino, storico tecnico del Tottenham che ha da poco concluso la sua esperienza con il PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

