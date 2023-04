Chelsea: per la panchina obiettivo Nagelsmann, ma il tedesco non è interessato (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ Julian Nagelsmann il nome forte per la panchina del Chelsea, secondo quanto riporta la stampa inglese e anche quella tedesca. Il tecnico silurato dal Bayern Monaco pochi giorni fa potrebbe dunque subentrare in corsa a Graham Potter, a cui i blues hanno dato il benservito da alcune ore. Ma secondo quanto filtra, non sarebbe interessato a una proposta del genere, preferendo cominciare dall’estate la sua nuova avventura, e soprattutto dal momento che deve ancora elaborare il clamoroso esonero in Bavaria. D’altro canto, accettando gli inglesi, potrebbe tornare in gioco nei quarti di Champions. L’alternativa per i londinesi è il portoghese Amorim SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ Julianil nome forte per ladel, secondo quanto riporta la stampa inglese e anche quella tedesca. Il tecnico silurato dal Bayern Monaco pochi giorni fa potrebbe dunque subentrare in corsa a Graham Potter, a cui i blues hanno dato il benservito da alcune ore. Ma secondo quanto filtra, non sarebbea una proposta del genere, preferendo cominciare dall’estate la sua nuova avventura, e soprattutto dal momento che deve ancora elaborare il clamoroso esonero in Bavaria. D’altro canto, accettando gli inglesi, potrebbe tornare in gioco nei quarti di Champions. L’alternativa per i londinesi è il portoghese Amorim SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #PremierLeague | Il @ChelseaFC insiste per #Nagelsmann ma l'allenatore vorrebbe andare a fine stagione: il punto - CorSport : ?? 'Il #Chelsea FC annuncia che Graham #Potter ha lasciato il club (…) Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tu… - sportface2016 : #Chelsea, per la panchina obiettivo #Nagelsmann. La stampa tedesca: 'Non è assolutamente interessato a questa propo… - BarDalCT : RT @corradone91: Il #Chelsea ha pagato 25mln di clausola al #Brighton per Graham #Potter e il suo staff, speso quasi 650mln tra luglio/genn… - CdiguigueG : RT @cubadebate_ita: Chelsea Manning potrebbe restare fino a 18 anni in prigione per non testimoniare contro... -