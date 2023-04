Chelsea, Nagelsmann può tornare ad allenare dieci giorni dopo l’esonero al Bayern (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono ore frenetiche a Londra, dalle parti di Stamford Bridge. Ieri sera il Chelsea ha esonerato Graham Potter dopo l’ennesima disastrosa partita in campionato. Fatale per l’allenatore inglese è stato l’ultimo incontro in casa perso contro l’Aston Villa per 0-2. È già ufficiale che l’ormai ex allenatore dei blues sarà presente alla conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool. “Il contratto quinquennale di Potter – ha scritto il DailyMail – nel frattempo, valeva circa 12 milioni di sterline all’anno, 60 milioni in totale, ma non riceverà quel che avanza”. Le parole della dirigenza «A nome di tutto il club – hanno dichiarato in una nota i due proprietari del club Todd Boehly e Behdad Eghbali – vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al Chelsea. “Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono ore frenetiche a Londra, dalle parti di Stamford Bridge. Ieri sera ilha esonerato Graham Potterl’ennesima disastrosa partita in campionato. Fatale per l’allenatore inglese è stato l’ultimo incontro in casa perso contro l’Aston Villa per 0-2. È già ufficiale che l’ormai ex allenatore dei blues sarà presente alla conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool. “Il contratto quinquennale di Potter – ha scritto il DailyMail – nel frattempo, valeva circa 12 milioni di sterline all’anno, 60 milioni in totale, ma non riceverà quel che avanza”. Le parole della dirigenza «A nome di tutto il club – hanno dichiarato in una nota i due proprietari del club Todd Boehly e Behdad Eghbali – vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al. “Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #PremierLeague | Il @ChelseaFC insiste per #Nagelsmann ma l'allenatore vorrebbe andare a fine stagione: il punto - Chelsea_FL : Marco Silva to Chelsea?! #CFC - Gazzetta_it : Nagelsmann verso il Chelsea: è partito il valzer delle panchine. E l'Inter... - napolista : Il tedesco è il grande favorito per la successione a Potter. Non ha mai lavorato all’estero. Potter guadagnava 12 m… - baxbbota : RT @DiMarzio: #PremierLeague | Il @ChelseaFC insiste per #Nagelsmann ma l'allenatore vorrebbe andare a fine stagione: il punto https://t.co… -