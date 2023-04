Chelsea | Nagelsmann può tornare ad allenare dieci giorni dopo l’esonero al Bayern

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sono ore frenetiche a Londra, dalle parti di Stamford Bridge. Ieri sera ilha esonerato Graham Potterl’ennesima disastrosa partita in campionato. Fatale per l’allenatore inglese è stato l’ultimo incontro in casa perso contro l’Aston Villa per 0-2. È già ufficiale che l’ormai ex allenatore dei blues sarà presente alla conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool. “Il contratto quinquennale di Potter – ha scritto il DailyMail – nel frattempo, valeva circa 12 milioni di sterline all’anno, 60 milioni in totale, ma non riceverà quel che avanza”. Le parole della dirigenza «A nome di tutto il club – hanno dichiarato in una nota i due proprietari del club Todd Boehly e Behdad Eghbali – vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al. “Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e ...

Invece adesso tutte le voci londinesi portano dritto proprioverso Stamford Bridge. Ed appare quasi suggestiva l'ipotesi che in semifinale di Champions ile il Bayern si possano ...Calciomercato, tra Luis Enrique espunta un italianoPer ilparte ora la caccia al nuovo allenatore e in prima linea c'è Luis Enrique. L'ex commissario tecnico della Spagna ...il successore di Potter al. Potter era subentrato a Tuchel, esonerato a inizio stagione visti i risultati negativi della squadra in campionato. E un tecnico tedesco potrebbe ...

Via Potter, il Chelsea a Nagelsmann Il tedesco non vuole subentrare, se ne parlerà a luglio TUTTO mercato WEB

Julian Nagelsmann has decided which Premier League team he will be joining after Chelsea sacked Graham Potter and joined Tottenham in the race for him, Arsenal hope to take a Real Madrid attacker off ...Former Bayern Munich boss Julian Nagelsmann is the frontrunner to replace Potter in West London. He has also been linked with Tottenham, who currently sit six places above Chelsea in the league. The ...