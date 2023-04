Chelsea, anche Spalletti tra i candidati per la panchina (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’esonero di Graham Potter, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore. Spunta il nome di Luciano Spalletti Secondo quanto riportato dal The Telegraph, ci sarebbe anche Luciano Spalletti tra i candidati per sostituire Graham Potter al Chelsea. I Blues, dopo l’esonero dell’allenatore, vogliono prendersi infatti del tempo per valutare le prossime mosse. L’allenatore del Napoli sarebbe in ballottaggio con Nagelsmann, Pochettino, Glasner e Luis Enrique. Vedremo se i Blues si muoveranno ufficialmente in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’esonero di Graham Potter, ilè alla ricerca di un nuovo allenatore. Spunta il nome di LucianoSecondo quanto riportato dal The Telegraph, ci sarebbeLucianotra iper sostituire Graham Potter al. I Blues, dopo l’esonero dell’allenatore, vogliono prendersi infatti del tempo per valutare le prossime mosse. L’allenatore del Napoli sarebbe in ballottaggio con Nagelsmann, Pochettino, Glasner e Luis Enrique. Vedremo se i Blues si muoveranno ufficialmente in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

