CheeseMine chiude i primi tre anni di attività con successo

(Di lunedì 3 aprile 2023) A tredal taglio del nastro, “. Percorso di sperimentazione della stagionatura dei formaggi nelle miniere di Dossena” si è concretizzato con la produzione del formaggio “Ol Minadùr” e la stesura di un disciplinare per la fabbricazione del formaggio, le regole per la stagionatura in miniera e la commercializzazione del prodotto. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra 6 aziende agricole locali, la cooperativa I Raìs – che gestisce le operazioni di stagionatura – e il supporto di partner come Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA – CNR), Università degli Studi di Milano (DEFENS, DISAA) e GAL Valle Brembana 2020 nella veste di Innovative Broker che ha coordinato i lavori e le relazioni tra i soggetti del partenariato e i network nazionali ed europei con il sostegno di ...