ChatGpt, il prof. Mazzone: “I sistemi di intelligenza artificiale nuovi dèi?” (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Ormai il tema dell’intelligenza artificiale è di assoluta attualità e se ne discute un po’ ovunque con posizioni spesso di opposta visione. Si va dai fan più appassionati, a coloro i quali vedono la cosiddetta AI (nella dizione inglese di Artificial Intelligence) un pericolo incombente sul nostro presente e, a maggior ragione, sul futuro”. Sono le parole di Carlo Mazzone, docente dell’Istituto G.B. ‘Lucarelli’ di Benevento e finalista del Global Teacher Prize, che riflette sull’intelligenza artificiale, al centro del dibattito nelle ultime settimane. Come spesso accade, sono specifici elementi che danno, in un processo graduale, una svolta che rappresenta un vero e proprio tsunami. In questo ambito l’onda anomala è stata di certo rappresentata dall’applicazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Ormai il tema dell’è di assoluta attualità e se ne discute un po’ ovunque con posizioni spesso di opposta visione. Si va dai fan più appassionati, a coloro i quali vedono la cosiddetta AI (nella dizione inglese di Artificial Intelligence) un pericolo incombente sul nostro presente e, a maggior ragione, sul futuro”. Sono le parole di Carlo, docente dell’Istituto G.B. ‘Lucarelli’ di Benevento e finalista del Global Teacher Prize, che riflette sull’, al centro del dibattito nelle ultime settimane. Come spesso accade, sono specifici elementi che danno, in un processo graduale, una svolta che rappresenta un vero e proprio tsunami. In questo ambito l’onda anomala è stata di certo rappresentata dall’applicazione ...

