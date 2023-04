ChatGPT funziona ancora in Italia (anche senza una VPN) con Poe (Di lunedì 3 aprile 2023) Il provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e la conseguente decisione di OpenAI di sospendere (almeno per il momento) il funzionamento di ChatGPT in Italia hanno provocato moltissime reazioni. Gli utenti appassionati di chatbot e intelligenza artificiale hanno iniziato a suggerire – come era ovvio – l’utilizzo di VPN (Virtual Private Network) o i bot di Telegram per aggirare il blocco. Si tratta di sistemi che, però, non sono sicurissimi per un motivo: spesso e volentieri si scelgono estensioni gratuite dei browser che non sono l’emblema della navigazione protetta. Ma c’è un sistema, una piattaforma, che permette ancora l’interazione con quella chatbot basata sulla AI: si chiama Poe ed è stata sviluppata e pubblicata online da Quora. LEGGI anche > Cosa succede ora che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e la conseguente decisione di OpenAI di sospendere (almeno per il momento) ilmento diinhanno provocato moltissime reazioni. Gli utenti appassionati di chatbot e intelligenza artificiale hanno iniziato a suggerire – come era ovvio – l’utilizzo di VPN (Virtual Private Network) o i bot di Telegram per aggirare il blocco. Si tratta di sistemi che, però, non sono sicurissimi per un motivo: spesso e volentieri si scelgono estensioni gratuite dei browser che non sono l’emblema della navigazione protetta. Ma c’è un sistema, una piattaforma, che permettel’interazione con quella chatbot basata sulla AI: si chiama Poe ed è stata sviluppata e pubblicata online da Quora. LEGGI> Cosa succede ora che ...

