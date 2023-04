Chat Gpt Bloccato in Italia! (Di lunedì 3 aprile 2023) Stop a ChatGPT in Italia: perché è stata bloccata e come si può usare lo stesso.Il Garante per la privacy ha temporaneamente sospeso l’uso di ChatGPT in Italia: perché è stata presa questa decisione e cosa succede ora?Arriva quindi lo stop al modello di Chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di una sospensione temporanea, che resterà in vigore fino a che non verrà sistemata la disciplina in materia di privacy. Dopo questa decisione OpenAi ha sospeso l’accesso al servizio ChatGPT in Italia. Il Garante ha stabilito la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti della società statunitense OpenAI, che ha sviluppo e che attualmente gestisce la piattaforma. L’Autorità ha anche aperto un’istruttoria per approfondire ulteriormente la questione. L’ Italia adesso si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Stop aGPT in Italia: perché è stata bloccata e come si può usare lo stesso.Il Garante per la privacy ha temporaneamente sospeso l’uso diGPT in Italia: perché è stata presa questa decisione e cosa succede ora?Arriva quindi lo stop al modello dibot basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di una sospensione temporanea, che resterà in vigore fino a che non verrà sistemata la disciplina in materia di privacy. Dopo questa decisione OpenAi ha sospeso l’accesso al servizioGPT in Italia. Il Garante ha stabilito la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti della società statunitense OpenAI, che ha sviluppo e che attualmente gestisce la piattaforma. L’Autorità ha anche aperto un’istruttoria per approfondire ulteriormente la questione. L’ Italia adesso si ...

