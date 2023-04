Charles Leclerc è al limite | “Ferrari | tutto male in tre weekend!”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sei punti in classifica piloti dopo tre appuntamenti archiviati nel Mondiale 2023 di Formula 1. Poco, anzi pochissimo, per chi doveva tentare d’infastidire la corsa brada della Red Bull di Max Verstappen verso il titolo messo in palio in questa nuova stagione. Il pronostico, infatti, si è avverato soltanto a metà: il Toro carica a testa bassa lasciandosi dietro le macerie del suo pazzesco incedere, mentre il Cavallino di rampante ha mostrato davvero pochissimo. Nel Gran Premio d’Australia di ieri, in realtà, anche la sfortuna ha giocato un ruolo decisivo sulla gara, praticamente mai iniziata, del monegasco che è stato costretto al ritiro nella prima curva dopo essere stato toccato dall’Aston Martin di un maldestro Lance Stroll. Tre weekend, tre storie con un lieto fine inesistente. E l’amarezza dilaga pericolosamente nel box della Rossa di Maranello. Le parole di ...

