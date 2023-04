Champions League, Casillas: “Real Madrid-Napoli per me sarà la finale” (Di lunedì 3 aprile 2023) Iker Casillas, bandiera del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Dazn in un’intervista a 360 gradi. L’ex portiere delle Merengues e della nazionale spagnola ha svelato quale sarà per lui la finalissima che deciderà la prossima Champions League. Queste le parole di Casillas. Le parole di Casillas a Dazn: “Chi in finale con il Real Madrid? Se devo analizzare la stagione fin qui, vedo che il Napoli è la squadra che ha fatto meglio. Quindi dico che saranno loro ad arrivare in finale“. Il percorso del Napoli passerà per la partita contro il Milan e per un’eventuale semifinale contro la vincente dello scontro fra Benfica ed Inter, mentre ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Iker, bandiera del, ha parlato ai microfoni di Dazn in un’intervista a 360 gradi. L’ex portiere delle Merengues e della nazionale spagnola ha svelato qualeper lui la finalissima che deciderà la prossima. Queste le parole di. Le parole dia Dazn: “Chi incon il? Se devo analizzare la stagione fin qui, vedo che ilè la squadra che ha fatto meglio. Quindi dico che saranno loro ad arrivare in“. Il percorso delpasserà per la partita contro il Milan e per un’eventuale semicontro la vincente dello scontro fra Benfica ed Inter, mentre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theMadridZone : Most UEFA Champions League goals in a single season: ???? 17, Cristiano Ronaldo, 2013/14 ???? 16, Cristiano Ronaldo, 2… - sportface2016 : #Ceferin attacca: 'La storia della #Juventus doveva finire come è finita, ma non provo soddisfazione per #Agnelli'… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan, domani in vendita 1180 biglietti di Distinti superiori e 1517 di Curve superiori. - BosomtweOsei : RT @theMadridZone: Most UEFA Champions League goals in a single season: ???? 17, Cristiano Ronaldo, 2013/14 ???? 16, Cristiano Ronaldo, 2015/1… - FutbolDaltonico : RT @pallonatefaccia: La polizia francese è sotto accusa da diverso tempo per i suoi metodi, e anche il mondo del calcio se n'è accorto. Nel… -