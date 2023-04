Cena con delitto - Knives Out: Chris Evans ha un'idea per uno spin-off sul suo personaggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Chris Evans non esclude che Hugh Ransom Drysdale possa tornare in un sequel o in uno spin off di Knives Out. Cena con delitto - Knives Out è stato uno dei maggiori successi del 2019, tanto da generare una saga cinematografica con il sequel Glass Onion - Knives Out ed un terzo film, ancora in embrione. Chris Evans, che ha interpretato Hugh Ransom Drysdale nella prima pellicola, non esclude che il suo personaggio possa tornare in un eventuale terzo film della saga o in uno spin-off. L'attore ha anche alcune idee al riguardo. Chris Evans ha partecipato a un panel al C2E2 di Chicago questo fine settimana. Durante l'intervento, gli è stato chiesto del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023)non esclude che Hugh Ransom Drysdale possa tornare in un sequel o in unooff diOut.conOut è stato uno dei maggiori successi del 2019, tanto da generare una saga cinematografica con il sequel Glass Onion -Out ed un terzo film, ancora in embrione., che ha interpretato Hugh Ransom Drysdale nella prima pellicola, non esclude che il suopossa tornare in un eventuale terzo film della saga o in uno-off. L'attore ha anche alcune idee al riguardo.ha partecipato a un panel al C2E2 di Chicago questo fine settimana. Durante l'intervento, gli è stato chiesto del ...

