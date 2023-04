Ceferin sulla Superlega: “Juventus sotto inchiesta per i bilanci, Barcellona per aver pagato gli arbitri” (Di lunedì 3 aprile 2023) Dure dichiarazioni da parte del presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, agli sloveni di Ekipa in un’intervista in cui ha parlato dei membri fondatori della Superlega, vale a dire Juventus, Barcellona e Real Madrid: “Interessante sottolineare che dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsificato i bilanci, un altro è indagato per aver pagato dirigenti dell’organizzazione arbitrale, vedremo se anche il terzo ha fatto qualcosa”, ha detto il numero uno del calcio europeo rispettivamente sui bianconeri, sui blaugrana e sui blancos. E sulla Juventus: “Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Dure dichiarazioni da parte del presidente dell’Uefa, Aleksander, agli sloveni di Ekipa in un’intervista in cui ha parlato dei membri fondatori della, vale a diree Real Madrid: “Interessantelineare che dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale perfalsificato i, un altro è indagato perdirigenti dell’organizzazione arbitrale, vedremo se anche il terzo ha fatto qualcosa”, ha detto il numero uno del calcio europeo rispettivamente sui bianconeri, sui blaugrana e sui blancos. E: “Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne ...

