Ceferin su Barcellona e caso Negreira: “Situazione tra le più gravi viste le calcio” (Di lunedì 3 aprile 2023) Situazione complicata per il Barcellona dopo il caso che ha visto il club fare versamenti di denaro all’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri. Anche il numero uno Uefa Ceferin ha detto la sua. Leggi su itasportpress (Di lunedì 3 aprile 2023)complicata per ildopo ilche ha visto il club fare versamenti di denaro all’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri. Anche il numero uno Uefaha detto la sua.

