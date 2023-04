Ceferin: “So più cose dei tifosi. La storia della Juventus doveva finire così, era tutto sbagliato” (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, nella sua intervista agli sloveni di Ekipa ha affrontato anche il tema che riguarda la Juventus: “Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato”, ha spiegato senza usare mezzi termini parlando delle dimissioni dell’intero cda, tra cui il presidente Agnelli, con il quale negli ultimi anni si è scontrato per la vicenda Superlega. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente dell’Uefa, Aleksander, nella sua intervista agli sloveni di Ekipa ha affrontato anche il tema che riguarda la: “Certo, su moltene so di più rispetto ai normali. Lacome è finita. Perchéera”, ha spiegato senza usare mezzi termini parlando delle dimissioni dell’intero cda, tra cui il presidente Agnelli, con il quale negli ultimi anni si è scontrato per la vicenda Superlega. SportFace.

