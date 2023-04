Ceferin: «Situazione Barça gravissima: nulla di prescritto per UEFA» (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto sul caso Negreira per il Barcellona, con i pagamenti da parte del club blaugrana nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri in Spagna. Il caso più grave, secondo Ceferin, da quando è nel mondo del calcio. “Caso Negreira? Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente dellaAleksanderè intervenuto sul caso Negreira per il Barcellona, con i pagamenti da parte del club blaugrana nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri in Spagna. Il caso più grave, secondo, da quando è nel mondo del calcio. “Caso Negreira? Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

