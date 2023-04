Ceferin senza freni: punge la Juventus e fa tremare il Barcellona (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mondo del calcio continua a fare i conti con situazioni spinose fuori dal campo ed i casi più eclatanti sono quelli di Juventus e Barcellona. Il caso Barcellona-Negreira “è uno delle vicende più gravi che abbia mai visto e per l’Uefa non c’è prescrizione”, il progetto Superlega “è ormai finito”, e la storia della Juventus “doveva finire come è finita, perché tutto era sbagliato in quella situazione”. Sono le bordate del presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, al quotidiano sloveno ‘Ekipa’ in occasione dell’assemblea della federazione a Lisbona. Sulla vicenda del club catalano, accusato di aver pagato per anni consulenze ad una società facente capo al vicepresidente della commissione arbitri spagnola, Ceferin ha dichiarato di non poterla “commentare perché c’è un comitato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mondo del calcio continua a fare i conti con situazioni spinose fuori dal campo ed i casi più eclatanti sono quelli di. Il caso-Negreira “è uno delle vicende più gravi che abbia mai visto e per l’Uefa non c’è prescrizione”, il progetto Superlega “è ormai finito”, e la storia della“doveva finire come è finita, perché tutto era sbagliato in quella situazione”. Sono le bordate del presidente dell’Uefa, Aleksander, al quotidiano sloveno ‘Ekipa’ in occasione dell’assemblea della federazione a Lisbona. Sulla vicenda del club catalano, accusato di aver pagato per anni consulenze ad una società facente capo al vicepresidente della commissione arbitri spagnola,ha dichiarato di non poterla “commentare perché c’è un comitato ...

