Ceferin, la frase durissima contro Agnelli: "La storia della Juve doveva finire..." Corriere dello Sport

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Ceferin sui recenti casi che hanno riguardato Juventus (inchiesta Prisma) e il Barcellona (scandalo legato a Negreira). Il massimo esponente dell'UEFA si è ...