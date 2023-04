Ceferin: “Era tutto sbagliato, la storia della Juve doveva finire” (Di lunedì 3 aprile 2023) Alexander Ceferin ha parlato della Juventus e delle penalizzazioni dei bianconeri in una intervista al quotidiano Ekipa. Parole durissime quelle utilizzate da Alexander Ceferin nei confronti della Juventus: “Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato” ha detto il presidente della Uefa. Ceferin al quotidiano sloveno Ekipa ha commentato i problemi relativi all’inchiesta Prisma, con relative penalizzazioni anche a livello sportivo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Alexanderha parlatontus e delle penalizzazioni dei bianconeri in una intervista al quotidiano Ekipa. Parole durissime quelle utilizzate da Alexandernei confrontintus: “Agnelli? Non la dei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. Lantuscome è finita. Perchéera” ha detto il presidenteUefa.al quotidiano sloveno Ekipa ha commentato i problemi relativi all’inchiesta Prisma, con relative penalizzazioni anche a livello sportivo ...

