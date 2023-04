Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Ceferin: 'Interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del calcio, per quanto si apprende da… - capuanogio : #Ceferin: “Mi sono informato sul caso #Negreira #Barcellona e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo… - ZZiliani : Questo per l'Italia. Sul fronte Europa è atteso invece al più tardi venerdì 31 il pronunciamento della Corte UE sul… - oscarvalle1984 : RT @RidTheRock: #Ceferin non é semplicemente il mandante che nega e si accontenta di lasciare spazio all’immaginazione, ma te lo vuole prop… - attiliodibari : RT @JU29ROTEAM: È una guerra, questo ve lo avevamo detto da tempo. Considerare che quella sulla Juve sia una semplice inchiesta giudiziaria… -

LEGGI QUI - Il missile lanciato dacontro il Barcellona SUPERLEGA - 'Interessante sottolinearedei tre clubsalveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsificato i ...... ha dettoin un'intervista al quotidiano sloveno Ekipa. "Mi sono informato e la situazione è estremamente grave. A mio parere, è una delle situazioni più gravi nel calcioabbia mai visto "...Le parole di"Se un club ha un Consiglioprende decisioni sbagliate, non significaio sia contro quel club in quanto tale, tanto meno i suoi tifosi o i giocatori. Tuttavia, è ...

Ceferin, che attacco al Barcellona: "Uno dei casi più gravi nella storia" Corriere dello Sport

Tuttavia, è interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del ... Ogni mio altro commento sarebbe superfluo", ha aggiunto Ceferin con riferimento a Juventus, Barcellona e Real ...non c'era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato". Lo ...